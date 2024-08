Mirko Brunetti è tornato ad essere single dopo la rottura con Perla Vatiero. E adesso che è nuovamente “sul mercato”, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello è finito nel “mirino” di un’ex tentatrice di Temptation Island. Stiamo parlando di Maika Randazzo.

Come evidenziato da Deianira Marzano, Maika ha iniziato a seguire Mirko su Instagram (quest’ultimo, al momento, non ha ancora ricambiato il follow). Ovviamente, il fatto che lei lo abbia iniziato a seguire ora che lui è single ha scatenato il pettegolezzo. Anche l’ex tentatrice, dopo la fine della breve frequentazione con Lino Giuliano, ex fidanzato di Alessia Pascarella, è tornata ad essere single.

Il follow di Maika a Mirko non è passato inosservato ed ha già fatto infuriare i Perletti. Secondo alcuni di loro, infatti, la Randazzo sarebbe la causa della rottura tra Brunetti e la Vatiero. Un’ipotesi che, però, è del tutto campata in aria, visto che anche Perla ha sottolineato che la decisione di mettere la parola fine alla relazione con Mirko è stata presa di comune accordo, e che “non c’entrano terze persone”.

Nei giorni scorsi, inoltre, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione che ha riacceso la speranza tra i fan della coppia: “P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso. Da fonti certe vi posso dare conferma che una coppia stanotte si è rivista e ha dormito insieme”. E ancora: “Come vi avevo preannunciato, ad oggi non hanno mai smesso di scriversi, è stato un continuo botta e risposta per cercare di chiarirsi. Lei è arrabbiata con lui, dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti. Sicuramente non subito, ma torneranno insieme. Vi dissi che la storia non era chiusa e così è stato”.