La rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, annunciata dai diretti interessati lo scorso 3 agosto, ha scatenato il caos. I fan della coppia sono andati nel pallone (qualcuno di loro è addirittura finito al pronto soccorso): c’’è chi non se l’aspettava ed è rimasto spiazzato, chi ha subito sperato in un ritorno di fiamma e chi ha iniziato a cercare un colpevole per la fine di questa storia d’amore.

Ad infiammare ancora di più la situazione è stata una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, nella quale si ipotizzava un flirt in corso tra la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello e un giovane calciatore. “C’è qualcuno nella vita di Perla Vatiero dopo Mirko? Secondo i recenti rumor l’influencer frequenterebbe un giovane calciatore – scrive Novella 2000 -. I fan sperano tanto in un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Le recenti indiscrezioni emerse sui social, però, parlerebbero di un nuovo flirt per la vincitrice del GF, la quale si frequenterebbe con un ‘giovane calciatore’”.

Alessandro Rosica, però, ha smentito categoricamente questo rumor, confermando di fatto ciò che era emerso nei giorni scorsi, ovvero che sarebbe in corso un riavvicinamento tra Perla e Mirko. “Perla si sta rivedendo con Mirko. Fonte ufficiale”, ha scritto l’esperto di gossip.

Il futuro televisivo di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Nel frattempo, si rincorrono voci sul possibile futuro televisivo di Perla e Mirko. Già prima che tornassero ad essere una coppia, infatti, si era parlato di un possibile approdo di Brunetti sul trono di Uomini e Donne, e adesso che anche la Vatiero è single, Maria De Filippi potrebbe provare a convincerla. Al momento si tratta solo di una suggestione (potenzialmente esplosiva), con un doppio trono infuocato con i due ex gieffini. Al riguardo, incalzato dai follower che gli chiedevano della possibile presenza di Mirko sul trono, Lorenzo Pugnaloni ha detto: “Probabilità, parliamo sempre di possibilità, un po’ come il calcolo combinatorio in matematica. Ma mai di certezza, un 50%?”.