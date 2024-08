E’ giunta al capolinea ormai da diversi mesi l’amicizia tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Lo scorso gennaio, infatti, l’influencer di origini venezuelane ha smesso di seguire su Instagram la sua ex coinquilina nella Casa del Grande Fratello Vip e grande amica, segnale inequivocabile che qualcosa nel loro rapporto si è inevitabilmente rotto.

L’amicizia tra le due ex vippone avrebbe iniziato a scricchiolare già nell’estate 2023, quando esplose il famoso “Sardegna-gate”. Giaele si era trovata coinvolta suo malgrado insieme a Micol Incorvaia e Nicole Murgia in una delle tante litigate tra Oriana e il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro. All’epoca, il fratello della De Donà, Matthias, aveva svelato alcuni retroscena su quanto avvenne in Costa Smeralda, attribuendo le colpe alla “reina”: “Mi state scrivendo da tantissimi giorni, e non è una cosa di cui io dovrei parlare in prima persona perché non sono coinvolto… Comunque, quello che è successo in Sardegna, se le parti in causa della storia non hanno voluto dire niente, ci sarà una motivazione. Ma posso garantirvi, anche se non ci crederete mai, che non vedo l’ora di rivedere Micol e Tavassi, perché gli voglio un mondo di bene. Mi mancano, sicuramente non tanto quanto Oriana. Mi dispiace per lei, non voglio dire niente però so come sono andate le cose e so anche a chi attribuire la colpa, e mi dispiace”.

Nell’ottobre 2023, inoltre, in occasione del party di compleanno di Giaele a tema Gossip Girl, Oriana non era presente a differenza di altri ex vipponi, tra cui Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis, Ivana Mrazova, Antonino Spinalbese, Milena Miconi e Soleil Sorge.

Ma perché Oriana aveva unfollowato Giaele? Stando alla ricostruzione degli utenti sui social, l’influencer veneta avrebbe parlato con alcuni suoi fan dicendo che c’era rimasta male perché, uno di loro, avrebbe partecipato ad un evento sponsorizzato della Marzoli. Ma non solo. A quanto pare, infatti, la Giaele parlerebbe male di Oriana con alcuni suoi sostenitori. La cosa sarebbe arrivata all'orecchio della “reina”, che dunque decise di togliere il follow all'ormai ex amica.

Intanto, nelle ultime ore, una mossa social della De Donà non è passata inosservata. Giaele, infatti, ha commentato positivamente una foto pubblicata da Daniele Dal Moro su Instagram, scatenando la reazione dei fan di Oriana. “E’ resuscitata all’improvviso?”, ha commentato un utente. E ancora: “Quanto è falsa questa ragazza”; “Non ci credo, super sfi**ta”.