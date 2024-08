Tra meno di un mese tornerà in onda Temptation Island. Quest’anno, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha chiesto alla Fascino, società di Maria De Filippi, di produrre anche un’edizione autunnale.

La tredicesima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda a partire dal prossimo 10 settembre e, stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, il cast sarebbe già partito per la Sardegna, dove le registrazioni avranno luogo dal 23 agosto.

Raffaella Mennoia: "Come scegliamo le coppie"

“Come scegliamo le coppie che poi parteciperanno alla trasmissione? Il programma è il cast. Ne vedo tante, 150, 160, quelle che incontro sono già state scremate dagli altri. Entrano nella stanza dove faccio il casting e parlo singolarmente con lui e con lei. Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora è andata - ha dichiarato la Mennoia a La Repubblica -. Cerco di capire il motivo per cui vogliono partecipare, prendo appunti, vedo una media di quattro coppie al giorno.

Se sono tutte coppie vere o no? Alcune sono fake e mentono, l’istinto ti salva c’è poco da fare. Se una persona è empatica, capisce. Come capisco se sono fake? Separandoli, per quanto possano essere furbi, capisci che non sono una coppia. […] La tentazione è un motore, cedere è una scelta. Superato l’innamoramento, si decide di restare insieme. O curi le ferite dell’altro o continui a metterci il dito”.