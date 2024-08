Lo scorso 3 agosto, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione. La rottura tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello ha gettato nella disperazione i fan della coppia, tanto che alcuni di loro sono persino finiti in ospedale. I Perletti sono andati in crisi: c’è chi non se lo aspettava, chi spera in un ritorno di fiamma e chi ha puntato il dito contro l’uno o l’altro incolpandolo della fine della storia d’amore.

Ad infiammare ancora di più la situazione è stata una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, nella quale si ipotizzava un flirt in corso tra Perla e un giovane calciatore. “C’è qualcuno nella vita di Perla Vatiero dopo Mirko? Secondo i recenti rumor l’influencer frequenterebbe un giovane calciatore – scrive Novella 2000 -. I fan sperano tanto in un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Le recenti indiscrezioni emerse sui social, però, parlerebbero di un nuovo flirt per la vincitrice del GF, la quale si frequenterebbe con un ‘giovane calciatore’”.

Fan di Perla e Mirko chiede aiuto ad una cartomante

La scorsa notte, come riportato dai colleghi di Biccy.it, alcune fan di Perla e Mirko hanno condiviso una live in cui una donna si spaccia per la madre di Brunetti e chiede aiuto ad una cartomante, la quale ha sentenziato: “Qui vedo la donna, mi esce il sette di coppe. Se è un macello? No. Io vedo questa donna, da Perla mi esce il sette di coppe e l’amore. Mi esce un tradimento come se avesse avuto un dolore al cuore. Poi mi esce Mirko. L’ha tradita Mirko? No tesoro, devi parlare chiaro con me. Perché qui vedo lui che ha avuto un momento di difficoltà. Stanno insieme da due anni? Perché qui vedo questo momento di sbandamento che ha avuto”.