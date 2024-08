Nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile partecipazione di Edoardo Tavassi a Pechino Express.

A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano, la quale aveva rivelato che l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stato in gara insieme all’amica e influencer Federica Zacchia: “Hanno fatto il provino in coppia Tavassi Edoardo e Federica. Sono piaciuti, ma non si ha la certezza che vengano presi”.

Tuttavia, durante una live su Twitch, Tavassi ha smentito questa ipotesi: “Se mi vedrete a Pechino Express? No ragazzi, non me l’hanno fatto fare il provino per Pechino Express, quindi non è vera quella cosa. Cioè, non l’ho fatto proprio il provino perché non me l’hanno fatto fare, quindi non date retta…”.

In seguito, in alcune Instagram stories, l’ex vippone ha aggiunto: “Sto vedendo che mi stanno arrivando un sacco di messaggi che mi dicono ‘Edoardo, che bello andrai a Pechino’. No, non andrò perché… A me sarebbe piaciuto farlo, ma non mi hanno fatto fare proprio il provino, cioè non mi hanno voluto al provino, non so chi, autori. Però comunque, niente. Sarebbe stato figo e mi sarebbe piaciuto, quindi niente”.

Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, è stato tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha intrapreso una relazione – che prosegue tutt’oggi – con Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia. Federica, invece, è un’influencer, nonché migliore amica di Tavassi. I due sono spesso protagonisti di simpatici siparietti sui social.