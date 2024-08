Fiori d’arancio per un’ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello? Un’immagine sui social ha insinuato il dubbio sul web. L’ex gieffina in questione è Heidi Baci.

La ragazza di origini albanesi, dopo il ritiro dalla versione italiana del reality, ha deciso di partecipare al Big Brother Vip in Albania, dove ha ritrovato la serenità ed ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Romeo Veshaj. Molto chiacchierato è stato l’evento che li ha visto protagonisti all’interno della Casa, quando la produzione ha deciso di celebrare il loro matrimonio. Ma se le nozze, quelle vere, fossero realmente in programma?

Nelle ultime ore, infatti, non è passata inosservata una storia condivisa su Instagram di Heidi nella quale mostra un anello decisamente importante. Si tratta, forse, del pegno per una proposta di matrimonio fatta da Romeo? Oppure è semplicemente un regalo che l’uomo ha voluto fare alla fidanzata in occasione del suo compleanno (la Baci ha compiuto gli anni il 19 agosto)? Non ci resta che attendere un’eventuale conferma da parte dei diretti interessati, che appaiono più innamorati che mai.