Non è di certo una novità che Antonella Fiordelisi sia di sovente oggetto di durissimi attacchi sui social. Di recente, un utente su X (ex Twitter) ha insinuato che pur di partecipare ad un programma televisivo, l’influencer campana sarebbe disposta a “pagare e vendersi”. Un’insinuazione alla quale l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di rispondere esprimendo tutto il suo disappunto e annunciando di aver denunciato. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo canale broadcast.

“Buongiorno ragazzi mi avete segnalato un profilo che dice cose abbastanza gravi su Twitter io purtroppo non entro sempre ma se mi dite nome e cognome mi fate un favore. Ragazzi grazie mille a tutti appena tornerò dalla Sardegna andrò a denunciare ho lo screen. Buone vacanze a tutti, vi amo”.

Su X, Antonella ha poi aggiunto: “Ringrazio non solo il mio avvocato per quello che sta facendo mentre io sono in vacanza, ma soprattutto tutte voi che salvate queste cattiverie continue nei miei confronti, senza di voi non avrei mai visto questa diffamazione molto grave. A tra poco e denunciate sempre”.

Lo scorso luglio, anche uno storico ex della Fiordelisi, Francesco Chiofalo, ospite del podcast Talking Barber, non era stato tenero con l’ex vippona: “Io per Antonella e altre sono stato un grosso trampolino di lancio. Dobbiamo dire la verità, a loro dà fastidio, ma sono stato un trampolino. Ora devo fare un’altra rivelazione, loro invece nella mia carriera non sono servite proprio a nulla. Se si sono messe con me per fama? Quando una donna si mette con me unisce l’utile al dilettevole”.