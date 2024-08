La fine della relazione tra Alvaro Morata e Alice Campello continua ad essere argomento di discussione. Al riguardo, nelle ultime ore è diventato virale un video in cui un’ex gieffina ha dichiarato: “ Con un calciatore prima o poi si è cornuti ”.

L’ex concorrente del Grande Fratello in questione è Jessica Vella, la quale ha rivelato di essersi iscritta ad un’app di incontri molto di nicchia ed esclusiva. Si paga, infatti, un abbonamento mensile e all’interno si possono trovare anche personaggi noti. Nello specifico si è soffermata sui calciatori: “E vi svelo una cosa incredibile: la maggior parte di questi calciatori che fanno parte di questa chat di incontri, sono sposati! Quindi cosa può mai cercare un uomo impegnato su una chat di incontri? Vabbè non ve lo devo spiegare io, ci potete arrivare da soli”.

In seguito, Jessica ha tirato in ballo proprio Alvaro Morata e Alice Campello, spiegando come secondo lei non si dovrebbe restare assolutamente stupiti dal fatto che dopo anni di relazione sia finita in questo modo.

“Davvero ragazzi siete scioccati per la fine di questa relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata? Adesso io non voglio dire che lui l’abbia tradita, non voglio dire che lui fosse all’interno di questa piattaforma, ma davvero pensate che un uomo che gioca a calcio dopo 10 anni di relazione, possa avere occhi solo per la sua compagna? No perché ragazzi, vi prego: svegliatevi! Questo è l’A, B, C, non ve le devo spiegare io certe dinamiche”.

Poi, sempre su Morata e la Campello ha lanciato un’altra frecciatina: “Per carità, mi dispiace tantissimo per lei e spero non stia soffrendo. Ma io penso che, dal momento in cui ci si impegna con un calciatore, bisogna poi avere la consapevolezza del fatto che prima o poi si è cornuti! Siete d’accordo con me?”.