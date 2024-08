Dopo 16 anni di assenza, nella prossima stagione televisiva – sulle reti Mediaset – tornerà in onda La Talpa, con Diletta Leotta che vestirà i panni della conduttrice.

Nelle passate settimane è già stato annunciato il cast completo: Jo Squillo, Marina La Rosa, Gilles Rocca, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Lucilla Agosti, Marco Berry, Orian Ichaki, Veronica Peparini e Andreas Muller. L’ex calciatore di Inter e Bari, Nicola Ventola, ha invece fatto retromarcia per questioni lavorative.

Di recente, però, il settimanale Chi ha svelato la possibile presenza di un’ex concorrente del Grande Fratello nella nuova edizione de La Talpa, ovvero Clizia Incorvaia. Lo scorso 12 luglio, l’influencer è convolata a nozze con Paolo Ciavarro, e la loro relazione è nata nel 2020 proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

(Clizia Incorvaia - Instagram)

“A settembre si ricomincia. Paolo e Clizia hanno una nuova casa a Roma, sempre con tanto verde (Paolo è bravissimo con le piante: non ha solo il pollice verde, ma tutte le dita verdi!) – si legge su Chi Magazine -. Il lavoro di sempre, che per lui è Forum. Oltre ad altri impegni sempre tra social e tv. Mentre per lei potrebbe esserci un non ancora ben definito impegno con La Talpa, che ritorna su Canale 5 condotto da Diletta Leotta.

I due, dopo le nozze, hanno dichiarato di non escludere l’idea di avere un altro figlio, anche se lei in autunno potrebbe essere impegnata ne La Talpa. Il programma tornerà in onda su Canale 5 condotto da Diletta Leotta”.