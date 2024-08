Sono ormai diverse settimane che si vocifera di un presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Nelle scorse ore, la nota influencer è stata vista nei camerini del Praja di Gallipoli abbracciata al trapper in atteggiamenti che non sono quelli tra due amici. A fornire ulteriori dettagli sulla frequentazione – che ormai appare chiara – ci ha pensato il giornalista Gabriele Papriglia, che sul suo profilo Instagram ha condiviso delle foto il cui i due sono insieme in spiaccia a Cala Masciola, in provincia di Brindisi.

“Giulia De Lellis e Tony Effe ufficialmente innamorati. I rumors trovano conferma in queste immagini con la coppia più affiatata che mai, in atteggiamenti inequivocabili". Inoltre, Parpiglia ha svelato un ulteriore retroscena, sostenendo che il posto in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il cantante alloggiano è o lo stesso in cui lei era stata con l’ex fidanzato Carlo Beretta, che oggi ha una relazione con Melissa Satta. “Noto che la De Lellis cambia amorazzo, ma il posto da oltre mille euro a notte è sempre lo stesso”.