Manca ormai meno di un mese allo start della nuova edizione del Grande Fratello, e ad ufficializzare un nuovo concorrente è stato il settimanale Nuovo TV. La rivista diretta da Riccardo Signoretti ha fatto il nome del primo inquilino: si tratta di Enzo Paolo Turchi, che a settembre varcherà la soglia della porta rossa.

“Enzo Paolo Turchi verso il Grande Fratello: ‘La vera fatica è stare lontano dalla mia famiglia. Carmen è gelosissima, cosa mi ha vietato di fare’”, si legge sulla copertina del settimanale. Enzo Paolo ha infatti rivelato ha rivelato che la moglie gli avrebbe detto di non guardare le altre donne.

“Enzo Paolo ha confessato che avrebbe il timore di vivere come in una bolla, come gli ha anche confessato la sua amata Carmen. E a proposito di storia d’amore tra i due, non c’è nessuna crisi, anzi i due sono più affiatati che mai. Infatti proprio Carmen Russo è molto gelosa del suo Enzo Paolo. Lui stesso ha rivelato che semmai dovesse partecipare a questo reality la moglie lo avrebbe avvisato e ci sarebbero anche delle cose che dovrebbe fare. Gli ha detto di non guardare assolutamente altre donne. Lui, poi, le ha risposto, stando alle sue parole, che semmai dovesse ritrovarsi attorno belle donne, l’occhio potrebbe cadere. Ha però tenuto a tranquillizzarla in quanto non andrebbe mai oltre. Il suo cuore è solo di Carmen e batte per lei. Infine ha confidato che lei è l’unica donna della sua vita e per sempre lo sarà. Non poteva non citare, in tutto ciò, la loro bambina. Enzo Paolo Turchi ha detto che Maria farà il tifo per lui. Non solo, si divertirebbe tanto a vederlo in tv”.

Enzo Paolo Turchi: "Non scapperò come a L'Isola"

"Non saranno le emorroidi a farmi scappare dalla casa! Non posso confermare nulla adesso, ma posso dire che mi piacerebbe entrare. Di certo, se dovessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice: laggiù non c’era nemmeno il bagno. In questo caso se dovesse capitare sarebbe più facile. Nostra figlia Maria si divertirebbe a fare il tifo per me".