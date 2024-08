Nelle ultime ore, Maika Randazzo, ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island (nota per aver avuto un flirt con Lino Giuliano, ex fidanzato di Alessio Pascarella), è finita al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con un altro ex volto del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Alex Petri. Inoltre, Maika è stata avvistata anche in compagnia di Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, circostanza che ha scatenato nuovi pettegolezzi. Al riguardo, l’ex tentatrice ha deciso di rompere il silenzio spiegando come stanno realmente le cose.

“Non avevo intenzione di intervenire riguardo ad alcune questioni che ritengo veramente futili, ma sono costretta a farlo perché si sta superando ogni limite di immaginazione. In questi ultimi giorni secondo il gossip avrei iniziato una frequentazione con Alex, a seguire si sostiene che ci sia un flirt in corso anche con Raul. Tutto questo solo per la pubblicazione di alcune storie IG che ci ritraggono insieme in vacanza.

Lo dichiaro ora, una volta per tutte, non c’è nessun flirt e alcuna relazione con nessuno dei ragazzi. Dopo il programma si sono semplicemente creati dei bellissimi rapporti di amicizia e abbiamo serenamente passato qualche giorno in Sardegna tutti insieme. Siamo tutti felicemente single”.