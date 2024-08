Storie tese tra Raul Dumitras e Lino Giuliano? Nelle ultime ore, il popolo web ha notato che i due ex volti dell’ultima edizione di Temptation Island hanno smesso di seguirsi su Instagram.

Lo scorso luglio si era vociferato che l’ex fidanzato di Martina De Ioannon non andasse a genio agli altri ex compagni di avventura: “Si vocifera che Raul stia sulle scatole a Lino, che lo considera dal giorno zero un atteggiato con la puzza sotto il naso e che si crede chissà chi. Pare che anche gli altri concorrenti e le altre tentatrici la pensino come lui”.

A distanza di alcune settimane, è arrivata una nuova segnalazione a Deianira Marzano, nella quale si evidenzia che Raul e Lino hanno smesso di seguirsi su Instagram. Al riguardo, l’esperta di gossip ha sottolineato: “Eh certo, Lino ha sempre parlato male di Raul. Ha detto che era altezzoso e si credeva di essere chissà chi. Nella chat di gruppo su WhatsApp Raul mandava le sue foto e nessuno se lo filava”.