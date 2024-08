Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica ha rivelato che Alessio Falsone ha intrapreso una frequentazione con Ginevra Lambruschi, nota influencer nonché ex compagna del calciatore Mirko Antonucci. “Mi segnalano Alessio Falsone con Ginevra Lambruschi. Molto affiatati e dolci. Finalmente la rinascita di Alessio con una donna vera. Auguri”, ha scritto l’esperto di gossip.

A conferma del presunto flirt ci sarebbero anche diversi like piazzati dall’ex concorrente del Grande Fratello ai post su Instagram dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dunque, dopo la fine della relazione con Anita Olivieri, l’allenatore di calcio sembra aver voltato definitivamente pagina. Al riguardo, però, Alessio ha pubblicato su Instagram una storia nella quale sembra smentire le voci di una frequentazione con la Lambruschi: “Ma chi è la donna che mi ha rubato il cuore? E’ la palla, la palla!”.

Nel frattempo, anche Anita ha intrapreso una nuova frequentazione. La bella romana, infatti, avrebbe un flirt in corso con Nicolò Conti (di recente i due sono stati avvistati in vacanza insieme all’Isola del Giglio). In una prima segnalazione nella quale si ipotizzava di una nuova fiamma per l’ex gieffina, da alcuni definito un “riccone”, la Olivieri non ha esitato a dire la sua, scagliandosi contro chi la giudica senza conoscerla.

Lo sfogo di Anita Olivieri

"Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da una donna. E questo chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuta stare con un calciatore o un cantante Essere sposati con un ‘riccone’ come lo chiamate voi, perché la lista è unga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andate a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutti insieme e chiudere un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa, e io accetterò e imparerò da voi”.

La Olivieri ha anche ammesso di aver vissuto un periodo difficile: “Ho passato mesi difficilissimi, dove non mi meritavo nulla di tutto quello che mi è stato detto. Dove ho avuto ripercussioni fisiche e psicologiche gravi. Dove ho sofferto e sono stata sfruttata. Sono una persona anche io, ricordatevelo ogni tanto.

Mi rivolgo a chi lucra su persone come noi. Ai gossippari, ai finti giornalisti, siete analfabeti. Di cosa parlate. Che piangete perché non vi è stata data la possibilità di fare quello che hanno fatto le persone di cui parlare. Siete la feccia della società, gli ultimi degli ultimi. Ultimamente il peggio che c’è al mondo. Se pensate che questo un giorno non vi torni, vi sbagliate cari. Per il resto io sono felice. Conta solo questo per me e per chi mi sta intorno. Il karma farà il suo corso”.