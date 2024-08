La fine della relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha gettato nello sconforto i fan della coppia, che mai si sarebbero aspettati la rottura (alcuni di loro sono persino finiti al pronto soccorso).

In molti si sono interrogati sui motivi che hanno portato i due ex concorrenti del Grande Fratello a mettere un punto (per la seconda volta) alla loro storia d’amore. Secondo Alessandro Rosica, il rapporto avrebbe subito una decisiva battuta d’arresto per via di alcune amicizie di Perla non gradite all’ex fidanzato. Inoltre, sempre secondo l’esperto di gossip, la famiglia di lei era contraria ad alcune vicissitudini che riguardavano Mirko. Nello specifico, era il padre dell’influencer campana che non avrebbe più gradito la presenza dell’imprenditore rietino.

Nelle ultime ore, però, il settimanale Nuovo TV ha svelato un retroscena secondo cui dietro l’addio tra Mirko e Perla ci sarebbe la volontà di lui di approdare a Uomini e Donne: “Perlo e Mirko: lui l’ha mollata perché punta a Uomini e Donne?”.