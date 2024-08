Antonella Fiordelisi è una delle influencer più osannate – e allo stesso tempo più criticate – del nostro Paese. La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale è stata una delle protagoniste assolute anche grazie alla passionale quanto tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria.

Tuttavia, la relazione tra l’ex schermitrice campana e lo speaker radiofonico romano è però giunta al capolinea – non senza polemiche - nel giugno 2023, a distanza di circa due mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lo scorso febbraio, durante una sua ospitata nel podcast di Luke Marani, imprenditore digitale molto seguito sui social, l’ex vippona ha spiegato le ragioni della rottura con Edoardo: “E’ finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messa al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre, però purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si poteva evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni, e lui non ha saputo mettermi al primo posto come ho fatto io”.

Dopo la fine della storia con Donnamaria, Antonella ha avuto prima una breve frequentazione con il portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana, Guglielmo Vicario e, in seguito con l’imprenditore Mariano De Matteis. In entrambi i casi, le relazioni sono terminate nel giro di poco tempo, e la Fiordelisi è attualmente single.

Negli ultimi giorni, però, i fan dell’influencer salernitana non hanno potuto fare a meno di notare che Antonella sta ricevendo assiduamente mazzi di rose rosse da uno spasimante di cui al momento non si conosce l’identità. Incalzata sulla questione dai follower (“Deia, ma chi è quest’uomo misterioso che manda queste rose ad Antonella?”), Deianira Marzano ha rivelato di avere un’idea di chi possa trattarsi, ma non ha fatto il nome. Quel che è certo è che la Fiordelisi ha un nuovo corteggiatore…