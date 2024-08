L’annuncio della rottura tra Perla Vatiero e Alessio Falsone ha gettato nello sconforto i fan della coppia. In molti si sono interrogati (e continuano ad interrogarsi) sui motivi che hanno portato i due ex concorrenti del Grande Fratello a mettere un punto (per la seconda volta) alla loro storia d’amore. Secondo Alessandro Rosica, il rapporto avrebbe subito una decisiva battuta d’arresto per via di alcune amicizie di Perla non gradite all’ex fidanzato. Inoltre, sempre secondo l’esperto di gossip, la famiglia di lei era contraria ad alcune vicissitudini che riguardavano Mirko. Nello specifico, era il padre dell’influencer campana che non avrebbe più gradito la presenza dell’imprenditore rietino.

Ad ogni modo, dopo l’annuncio della rottura, i fan hanno tirato in ballo anche Alessio Falsone, anche lui ex gieffino (ex di Anita Olivieri). Nel corso dei mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, l’allenatore di calcio aveva instaurato un rapporto “particolare” con la Vatiero (al tempo spopolava su X la ship Falsiero), tanto che l’influencer campana aveva messo in dubbio i sentimenti per Mirko. Adesso che entrambi sono single, in molti hanno ipotizzato un riavvicinamento tra i due. A replicare a queste voce è stato lo stesso Alessio durante una diretta su Instagram.

Alla domanda "Ti senti con Perla?", Falsone ha replicato: “Ogni tanto ci commentiamo le storie (su Instagram, ndr). Ma oggi non mi sento con nessuna ragazza in particolare, sono single. Mi vedevi bene con Perla? E vabbè, forse in un'altra vita”.