Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video in cui si vede Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Daniele Paudice (che alla fine ha scelto Gaia Gigli) durante l’ultima edizione di Uomini e Donne, in compagnia del manager di una famosa ex gieffina. Stiamo parlando di Alessandro Piscopo, che si occupa di gestire gli interessi di Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Dopo non essere stata scelta dall’ex tronista napoletano, adesso Marika sembra dunque aver trovato l’amore con il manager di Perla. Nei mesi scorsi, l’ex gieffina è stata bersaglio di molte critiche per alcune sponsorizzazioni sospette che avevano portato anche il Codacons ad indagare. Siti di scommesse, guru del web e prodotti di dubbia provenienza ed efficacia come ad esempio i “leggins con il DNA ad infrarossi”. Al riguardo, Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social, ha raccontato di aver indagato già in passato su questi presunti casi di truffa, concentrandosi sull’agenzia di talenti di cui la Vatiero fa parte. L’esperto di gossip si era scagliato contro il manager dell’ex gieffina, che l’avrebbe costretta a prestarsi a queste sponsorizzazioni. Rosica aveva condiviso su Instagram alcuni audio in cui viene pesantemente insultato dal manager in questione, per poi chiamare in causa Selvaggia Lucarelli, Le Iene e Striscia la Notizia per indagare sulla vicenda.