Oriana Marzoli ha definitivamente voltato pagina dopo la fine della passionale quanto tormentata e burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro.

L’influencer di origini venezuelane, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è gettata il passato alle spalle e ha iniziato ormai da alcuni mesi una nuova relazione con Facundo Gonzalez, trentaquattrenne argentino conosciuto durante il reality cileno Ganar o Servir. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele e, a differenza di quanto accadeva con l’imprenditore veneto, non sembrano esserci “drama” all’orizzonte.

La scorsa settimana, l’ex vippona è tornata in Cile, dove è stata accolta in aeroporto come una star. Ad attenderla, ovviamente, c’era anche il fidanzato. In seguito, i due si sono diretti in hotel, dove lui le ha preparato una sorpresa romantica spargendo sul pavimento dei petali di rose rosse, con i quali il modello ha anche composto sul letto la frase “Te amo”. La “reina” (come amava definirla Alfonso Signorini), dunque, sembra aver ritrovato la serenità dopo mesi complicati caratterizzati da continue rotture e altrettanti ritorni di fiamma con Daniele, il tutto dato in pasto all’opinione pubblica. A questo punto, i numerosissimi fan della “reina” si augurano che questa nuova relazione possa prendere una piega differente rispetto a quella con l’imprenditore veneto.

Al riguardo, Alessandro Rosica ha rivelato che “Oriana è super innamorata e caliente con il nuovo fidanzato, e ‘futuro marito’, come dice lei”.