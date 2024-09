A partire dal prossimo 15 novembre prenderà il via su Rai Uno la nuova edizione di The Voice Kids, la versione del celebre format dedicato ai più piccoli.

Alla conduzione del programma ci sarà ancora una volta Antonella Clerici, che si occuperà di introdurre i piccoli cantanti in gara e commentare insieme ai giudici la performance. In merito alla giuria, in molti si sono chiesti se saranno riconfermati Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa. Al riguardo, Dagospia ha anticipato che con molta probabilità i quattro verranno riconfermato in toto.

“Il meccanismo è noto e rodato, il pubblico risponde presente a tutte le edizioni. La versione kids di The Voice of Italy tornerà su Rai Uno con Antonella Clerici dal prossimo 15 novembre. Negli ultimi giorni alcuni hanno ipotizzato novità in giuria. Chi siederà sulle quattro poltrone? Stando alle nostre fonti Rai e Fremantle avrebbero deciso di riconfermare la giuria dello scorso anno formata da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa”.