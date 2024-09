E’ partito il conto alla rovescia in vista del debutto di Amadeus sul Nove. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il conduttore ha fornito alcune anticipazioni, facendo anche il nome di un’ex concorrente del Grande Fratello.

Amadeus ha annunciato che presenterà uno speciale dedicato alla musica, il Suzuki Music Party insieme all’attrice Ilenia Pastorelli, protagonista della dodicesima edizione del Grande Fratello: “La sera del 22 settembre ci sarà un appuntamento incredibile con la musica. Uno speciale dove quindici cantanti verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell’autunno. Il programma si chiama Suzuki Music Party. Sarà la festa della musica: 15 canzoni inedite in anteprima televisiva. E vi dico chi condurrà il programma e chi sono i primi due cantanti dei 15. Nell’arco di una settimana vi darò l’elenco completo. A condurre con me la serata è un’attrice bravissima, simpaticissima, io sono un suo grande fan: è Ilenia Pastorelli. Con lei dividerò il palco dell’Allianz Cloud qui a Milano”.

Poi, il conduttore ha annunciato i primi due che prenderanno parte a questo speciale evento: “E ora i primi due 2 dei 15 presenti al Suzuki Music Party. Iniziamo con una cantante giovanissima e fortissima. Non è più una promessa ma è una grande realtà e parlo di Anna. Poi, un cantante che non ha bisogno di presentazioni: Tananai. Non è una gara, non c’è una classifica, è una grande festa della musica. La serata verrà registrata martedì 17 settembre”.