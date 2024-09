Durante questa estate, sui presunti flirt di Chiara Ferragni, si è scritto e detto molto, ma lei aveva smentito (tramite alcune confidenze fatte all’esperta di gossip Deianira Marzano). Tuttavia, non è arrivata nessuna smentita in merito alla presunta frequentazione tra l’imprenditrice digitale e l’imprenditore Silvio Campara. A parlarne è stata anche Selvaggia Lucarelli, che nel suo ultimo pezzo fa riferimento ad una “svolta”. Secondo la scrittrice, l’uomo starebbe aiutando Chiara a rimettersi in piedi.

Svolta sentimentale per Chiara Ferragni

“Chiara Ferragni e l’uomo che vuole aiutarla a rimettersi in piedi. Sentimentalmente e professionalmente. La vita sentimentale di Chiara Ferragni è a una svolta. Se la vita professionale dell’influencer stenta a risollevarsi, quella privata sembra andare a gonfie vele, nonostante gli ostacoli sul cammino.

Si è molto parlato, questa estate, della vita sentimentale di Chiara Ferragni, attribuendole alcuni flirt. Prima quello con Tony Effe (ma lui pare fosse alquanto spaventato dai timidi approcci di lei), poi quello con un medico (ma pare non fosse vero) e infine quello con Silvio Campara, CEO di Golden Goose. L’ultimo non è mai stato smentito dai due interessati e il particolare è alquanto significativo, dal momento che Campara ha (o meglio, aveva) una compagna, Giulia, e due figli. Se fosse stata una bufala, si sarebbe affrettato a smentire anche piuttosto irritato e invece non lo ha fatto. Non lo ha fatto - così si dice nel piccolo e pettegolo mondo della moda milanese - semplicemente perché è tutto (o quasi) vero”.