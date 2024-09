Nei giorni scorsi sono stati spoilerati i nomi degli undici vip che faranno parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello. A varcare la soglia della porta rossa saranno Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Palo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere (ex volti di Non è la Rai che parteciperanno come unico concorrente) e Lino Giuliano.

Adesso la curiosità è nello scoprire il cast dei Nip. Al riguardo, i colleghi di Biccy.it hanno rivelato che ad entrare nella Casa sarà anche Michael Castorino.

Chi è Michael Castorino

“Michael Castorino ha frequentato il liceo artistico, fin da ragazzo ha sempre avuto una passione per i bambini e la recitazione – si legge su Biccy.it -. Infatti in questi anni il gieffino ha lavorato in tv, è apparso in vari spot ed ha anche aperto insieme ad una sua cara amica (Giulia Ciaccio) ‘Il Mondo di MeG’, che si occupa di animazione per bambini: feste di compleanno, battesimi, comunioni, pigiama party, e baby sitting. Sulla pagina Facebook del fondatore del Mondo di MeG si legge: ‘Oltre ad aver partecipato a un numero spropositato di spot, si è appassionato a un progetto di animazione in cui i protagonisti sono i bambini! L’attore dopo aver frequentato un corso di recitazione per un triennio al Piccolo Teatro di Varese, ha iniziato a comparire in svariate pubblicità’”.

Michael Castorino, le curiosità sul suo lavoro

“Io e Giulia abbiamo sempre amato i bambini. Abbiamo iniziato come animatori, poi abbiamo anche imparato l’arte dell’allestimento e poi il resto, la ricerca delle location, dei catering – ha dichiarato Micheal Castorino in un’intervista a R101 -. Per ogni evento ci sono vari passaggi e appuntamenti con i genitori. Facciamo animazione anche ai matrimoni. Adesso vanno molto di moda i gender reveal, noi sappiamo il genere prima dei genitori e anche dei familiari. I ginecologi si mettono in contatto con noi. Il supereroe preferito di sempre dei bambini? Spiderman, in assoluto. Torta che va per la maggiore, la torta di Elsa, poi le classiche, la crostata alla frutta e quella alla Nutella”.