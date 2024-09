Ci sarebbe una concorrente snob nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia: “Attenzione al generale Carlucci! A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”.

Ovviamente, Candela non ha fatto il nome, ma sul web quello più quotato è stato quello di Sonia Bruganelli. Un account X ha scritto: “A Ballando Con Le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob; potrebbe essere sostituita! La concorrente è Sonia Bruganelli”. Il commento è arrivato anche all’ex moglie di Paolo Bonolis, che ha risposto: “A sto giro io non c’entro niente!”. Insomma, non sarebbe lei la concorrente che “si starebbe allargando”.

Se non è la Bruganelli, di chi potrebbe trattarsi? Il cast femminile è così composto: Federica Nargi, Nina Zilli, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero.

Il cast di Ballando con le Stelle

Federica Nargi; Francesco Paolantoni; Nina Zilli; Massimiliano Ossini; Federica Pellegrini; Alan Friedman; I Cugini di Campagna; Bianca Guaccero; Luca Barbareschi; Sonia Bruganelli; Furkan Palali; Tommaso Marini