Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Giulia Salemi ha svelato il sessò del bebè che aspetta da Pierpaolo Pretelli. Si tratta di un maschietto, e nascerà a gennaio 2025. Il nome non l’hanno ancora scelto.

"Io non so cosa aspettarmi dal diventare mamma, spero di essere una brava mamma. Ci proverò. Ci metterò tutta me stessa. Inizialmente pensavo sempre ‘alla mia bambina’ e proprio ora la vita mi ha stupito! Ovviamente la cosa più importante è la salute, ma mi hanno detto tutti che i maschietti danno molto amore alla mamma, io sono una persona affettuosa e carnale. Spero di essere per lui una mamma per amica. Spero di trasmettergli dei valori importanti. Ho paura, ma per me è un nuovo capitolo e sono pronta e aperta a qualsiasi cosa”.

L’influencer italo-iraniana ha raccontato le emozioni che ha provato quando ha scoperto di essere incinta: “E’ un nuovo inizio, sto realizzando, ogni giorno è una scoperta nuova. Il parto è previsto a metà gennaio. Sono impaurita… è un nuovo corso di vita. Mi hanno detto tutti che smetti di essere una figlia quando diventi mamma. Pierpaolo è già papà, quindi per lui non è la prima volta. E’ più centrato e preparato, io sto ancora capendo quando la mia vita cambierà. Voglio essere una mamma presente…”.