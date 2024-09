L’attesa è finita. Questa sera, lunedì 16 settembre, prende il via la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in studio dalle due opinioniste, Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi, mentre alla parte social ci sarà la riconfermata Rebecca Staffelli.

Di seguito le anticipazioni della prima puntata:

Stasera, lunedì 16 settembre, Alfonso Signorini sarà pronto ad accogliervi in una location del tutto rinnovata. Accanto a lui, torna Cesara Buonamici e debutta, nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi, seconda classificata della scorsa edizione. A raccogliere i commenti dei telespettatori, ci sarà, come sempre, Rebecca Staffelli.

I nuovi concorrenti, un misto tra volti noti e persone comuni, sono pronti a varcare la soglia della Casa per contendersi il montepremi finale di 100.00 euro e per raccontare le loro storie. Alcune sono già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrità, altre verranno svelate nel tempo.

Ma la novità più attesa è l'inaugurazione del Villaggio di Grande Fratello, che comprende uno studio rinnovato e una Casa di 1750mq glamour e spaziosa.

Sarà possibile seguire i ragazzi tutti i giorni, 24 ore su 24, su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e su La5 con i collegamenti in diretta. Inoltre, non mancheranno i day-time su Canale 5 e su Italia 1.

Non perdete l'appuntamento stasera in prima serata su Canale 5 o sul sito ufficiale.

Vi aspettiamo!