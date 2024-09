Raffaella Scuotto ha rotto il silenzio in merito alle voci che circolano in questi giorni sul fidanzato Brando Ephirikian. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, era stato avvistato a Venezia in compagnia di alcune ragazze (presumibilmente amiche), e tanto era bastato per innescare il gossip sul suo conto. Ma procediamo con ordine.

Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, è stato oggetto di alcune segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. Qualche fan si è detto deluso dal giovane veneto per via di alcuni suoi presunti atteggiamenti ritenuti inopportuni nei confronti della fidanzata Raffaella Scuotto.

Le segnalazioni su Brando Ephrikian

La scorsa settimana erano arrivate alcune segnalazioni a Deianira Marzano, la quale ha fatto sapere di aver ricevuto diversi messaggi in cui i fan della coppia si lamentano del comportamento dell’ex tronista. Nello specifico, l’esperta di gossip ne ha pubblicata una nella quale una fan si dice delusa da Ephrikian: “Ciao, ti scrivo perché sono delusa da Brando. All’inizio credevo molto in lui, ma ora vedo comportamenti che sembrano mirati solo a ottenere visibilità. Ho ricevuto alcune segnalazioni su di lui, come il fatto che esca con altre persone e non con Raffaella, e questo mi ha fatto cambiare opinione. Mi spiace perché Raffaella sembra davvero una persona buona e innamorata. Vorrei capire meglio la situazione, e credo che tu possa aiutarci a fare chiarezza”.

Subito dopo, Deianira ha condiviso una foto che ritrae Brando a cena con alcune ragazze, a quanto pare sue amiche, con le quali si sarebbe poi recato a Venezia. A far storcere il naso il fatto che lui non abbia documentato la serata sui social. “Sono stati visti attraverso altri profili”, ha fatto sapere la Marzano. Il dettaglio relativo alla mancata condivisione da parte di Brando della serata trascorsa a Venezia ha insospettito e non poco, visto che è solito aggiornare costantemente i suoi follower.

Ma non è tutto. Perché in una nuova segnalazione, arrivata sempre a Deianira, un utente scrive che i rapporti tra Brando e Raffaella si sarebbero raffreddati: “Conosco alcune persone vicine e, appena avrò altre notizie, ti aggiornerò”.

Lo sfogo di Raffaella Scuotto

Nella giornata di ieri, però, Raffaella ha deciso di rompere il silenzio: “Non m’interessa smentire le voci che circolano a causa di qualcuno (e non parlo di chi le diffonde ma di chi fa di tutto pur di fare arrivare a questi ultimi) che ha come solo scopo quello di denigrare, offendere e mettere in cattiva luce il proprio obiettivo. Non ho bisogno certamente di voi per sapere dove e con chi il mio fidanzato si trovi, dato che lo so in tempo reale. Però una cosa voglio dirla, io che conosco il mio fidanzato. Brando Ephrikian è un ragazzo giovane che prima di avere me nella propria vita, aveva una vita sua ed è giusto e normale che continui a coltivarla.

E’ normale che abbia le proprie amicizie, uomo o donna che siano, e non è assolutamente normale che qualsiasi essere di sesso opposto venga visto come un plus nella nostra relazione. Non capisco come si possa credere di conoscere bene una persona e prendersi le libertà di puntargli contro il dito.

Sono veramente inorridita dai messaggi di chi vorrebbe darmi lezioni di vita, consigli, pareri, e vorrebbe farmi da cupido impostando i miei rapporti interpersonali a proprio piacimento, credendo di sapere come sia la mia vita e la mia relazione. Io ringrazierò a vita tutte le persone che mi supportano e mi affiancano in questo viaggio, ma per favore alcuni di voi dovrebbero contare più di una volta prima di sputare”.