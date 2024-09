Dopo le voci che circolavano già da alcune settimane, ieri Raimondo Todaro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha annunciato il suo addio ad Amici. Il maestro di ballo ha non ha dato spiegazioni in merito alla sua scelta, ma ha ringraziato Maria De Filippi e la sua squadra.

“Se sarò uno degli insegnanti della nuova edizione di Amici? Purtroppo no, io non ci sarò questa volta. Me l’hanno chiesto tutti questa estate. Ho trascorso anni bellissimo e sono cresciuto tanto dal punto di vista umano e professionale. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il top. Sono stato veramente tanto fortunato e non l’ho mai dato per scontato, però non ci sarò. Ne approfitto per salutare tutti. Lì c’è una squadra fantastica da Maria in giù. E niente noi faremo il tifo da casa e li seguiremo”.

Stando ai rumor, Todaro avrebbe deciso di lasciare il talent di Canale 5 di sua spontanea volontà. La De Filippi avrebbe anche provato a convincerlo a restare, ma lui alla fine ha confermato la sua decisione.