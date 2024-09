Lino Giuliano rischia l’esclusione dal Grande Fratello ancor prima del suo ingresso nella Casa. Il caso delle offese omofobe dell’ex volto di Temptation Island al tiktoker napoletano Enzo Bambolina è anche sbarcato a Mediaset. A parlarne è stata Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi, durante la puntata di Verissimo andata in onda lo scorso sabato. “Lunedì sapremo se entrerà o non entrerà Lino, dico così per i commenti omofobi. Tu dici che va contestualizzato, ma quel commento era molto omofobo”, ha detto la conduttrice durante l’intervista a Beatrice Luzzi.

In queste ore, però, Lino ha rotto il silenzio. Il barbiere napoletano ha infatti iniziato a condividere delle storie su Instagram con molti messaggi privati ricevuti da gay che lo difendono e non si dicono offeso dal suo commento. Giuliano ha poi ammesso che in effetti potrebbe essere escluso dal Grande Fratello, e che la decisione al riguardo non è stata ancora presa: “Grazie a tutti, indipendentemente dalla scelta che verrà fatta dal reality. Voglio che sappiate che non sono omofobo. Per il resto lascerò che sia il destino a decidere”.

Lino ha poi pubblicato le parole di suo fratello: “Non mi sono mai intromesso nelle cose di mio fratello, ma ora devo… Strumentalizzare l’omofobia per fare spettacolo è grave. Questa persona la conosciamo tutti qui a Napoli, ed è un provocatore e mio fratello preso dalla rabbia è caduto nella sua trappola, ma per una frase non potete accanirvi su un ragazzo che di omofobo non ha nulla, e lo confermano le sue tante amicizie con gli omosessuali. Noi veniamo da una buona famiglia e ci è stato insegnato a non avere mai pregiudizi… noi siamo amici di tutti quelli che ci vogliono bene e ci rispettano, e mi dispiace, questa persona per arrivare ai piani più alti rispetto per mio fratello non ne ha avuto, volendolo stuzzicare e insinuare cose non vere solo per hype”.