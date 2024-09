Alcuni retroscena emersi dalla reunion di ex gieffini avvenuta in occasione della festa di compleanno dello chef Federico Fusca hanno scatenato un vero e proprio terremoto.

Dopo le voci di una chiacchierata “segreta” tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, Perla Vatiero si è resa protagonista di un gesto eclatante, smettendo di seguire su Instagram l’ex fidanzato e l’ex tentatrice.

Il fatto che loro fossero entrambi a quella festa (ed entrambi senza i loro ex fidanzati, ovvero Perla e Sergio) ha fatto insospettire i fan, soprattutto perché la Rossetti sui social non ha mai pubblicato storie della cena e molti hanno visto questo gesto come un voler “nascondere” la sua presenza. “Vado mi insultano, non vado mi insultano perché non sono una buona amica, posto le foto e non postare per rispetto. Non le posto e ti volevi nascondere. Vivere nella vita reale ca**o che il paese dei balocchi non esiste”, si è sfogata Greta.

Ma perché l’influencer originaria di Angri ha unfollowato l’ex fidanzato e l’ex tentatrice? Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, la decisione di Perla sarebbe dovuta al fatto che ieri sera Mirko e Greta si sarebbero parlati di nascosto. Gli amici della Vatiero avrebbero “fatto la spia” e le avrebbero riportato tutto. “Da qui Perla ha tolto il follow ad entrambi”, ha scritto l’esperto di gossip.

E sulle voci di un presunto ritorno di fiamma con Mirko, Greta – che nel frattempo ha a sua volta smesso di seguire Perla - ha detto: “Basta film mentali, è passato un anno!”.