Beatrice Luzzi, nuova opinionista del Grande Fratello, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Ad agosto, il tempo di dire ‘mi sento di nuovo nella mia pelle‘ mi richiama la rete: mi rivuole al Grande Fratello in qualità di opinionista. Ora sono indaffarata con la scelta degli abiti, sono molto grata a Mediaset e Alfonso Signorini. Cercherò di essere meno coinvolta emotivamente, cercherò di avere un giudizio più distaccato e più leggero. Non vedo l’ora di lavorare con Cesara, è una grande donna, una grande signora. Riusciremo a trovare una frequenza molto ironica su cui giocare fra me, lei e Alfonso”.

Poi, l’ex gieffina ha aggiunto: “Da spettatrice non avevo mai visto il Grande Fratello e una volta uscita sono diventata spettatrice della mia edizione, conoscevo un decimo di quello che era successo. I miei figli sono stati tanto pazienti. C’ho messo due mesi a uscire da quelle dinamiche e altri due mesi a riprendere la mia quotidianità. […] Sono rimasta in rapporti solo con Giuseppe Garibaldi, Stefano Miele e Fiordaliso”.

Beatrice Luzzi ha poi parlato di amore, rivelando che al momento è single: “Per l’amore non c’è molto spazio. Corteggiatori? No, in realtà ho un sacco di femmine dietro! Corteggiatrici!”.

Per quanto riguarda la frase omofoba di Lino Giuliano nei confronti del tiktoker napoletano Enzo Bambolina, invece, Beatrice ha dato una risposta inaspettata: “Credo faccia parte del suo personaggio quel commento, nel momento in cui arruoli Lino sai già a cosa vai in contro. Ha sbagliato anche chi ha fatto la domanda, è stata una mancanza di privacy qualora fosse vero o diffamazione qualora sia falso. Il commento di Lino è stato all’altezza di chi ha fatto la domanda”.