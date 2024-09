Emergono nuovi retroscena in merito a quello che sarebbe accaduto ieri sera in occasione di una reunion di una parte di ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello che hanno partecipato alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca. Prima la cena nel ristorante di Rosy Chin e poi la serata passata in discoteca.

Al party erano presenti, Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Greta Rossetti, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri e Marco Fortunati. A quanto pare, sarebbero riemerse vecchie tensione tra alcuni di loro. A rivelarlo è stato Amedeo Venza.

“Ieri sera alla festa l’atmosfera era carica di tensione. Ad un certo punto, una persona si è allontanata discretamente verso il bagno, attirando l’attenzione di alcuni invitati. Qui ha tentato una chiamata in vivavoce per mettere in contatto due persone coinvolte in una questione delicata, ma la chiamata non è andata a buon fine, forse interrotta intenzionalmente. La situazione ha generato scompiglio tra i presenti, e una persona, identificata come L, ha criticato l’accaduto, commentando che certe cose andrebbero chiarite fuori da una festa, definendo il gesto una scostumatezza”.

Deianira Marzano ha poi aggiunto: “Dopo la festa, qualcuno del gruppo ha riportato che tutti si sono parlati tra loro, incluse due persone in particolare. Durante la discussione, sembra siano emerse delle vecchie questioni mai risolte, e questo ha portato alla rimozione di alcuni ‘segui’ reciproci sui social. Non solo, ma si dice che uno dei due abbia pubblicato una storia criptica poco dopo, alimentando ancora di più i sospetti che la tensione tra loro non sia affatto finita!”.