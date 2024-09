Nella serata di ieri, in occasione della festa di compleanno dello chef Federico Fusca, c’è stata una reunion di ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Al party erano presenti Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri, Rosy Chin e Marco Fortunati. Ad aver accettato l’invito è stata anche Greta Rossetti, sulla quale, nelle ultime ore, si è abbattuta una nuova polemica. L’ex tentatrice, infatti, era presenta alla festa senza Sergio D’Ottavi, con il quale è stata avvistata di recente a Torino dopo la rottura. Ciò che ha indispettito i fan della coppia, non è stato il fatto che lei fosse presente alla festa da sola, ma che abbia fatto di tutto per non comparire in foto e video di gruppo.

Ad inizio serata, infatti, il festeggiato ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto della tavolata nel quale Greta non compare, tanto che all’inizio si ipotizzava che l’ex gieffina non fosse presente per evitare l’incontro il suo ex Mirko e con Vittorio (con il quale l’amicizia pare sia giunta al capolinea).

In seguito, però, in altre immagini condivise sui social, gli utenti più attenti hanno notato sul tavolo una borsa uguale a quella della Rossetti, e in molti hanno iniziato a chiedersi perché lei si nascondesse: “In alcune storie si sente la voce e in altre si vede pure, perché si nasconde? Questa dovrebbe essere la sua borsa”, ha scritto qualcuno a Deianira Marzano.

E’ stato possibile confermare la presenza di Greta grazie ad un video pubblicato sui social, nel quale è stata inquadrata per alcuni secondi. Ma il tentativo di nascondersi non è affatto piaciuto ai fan, che non riescono a spiegarsi le ragioni del comportamento della Rossetti.

A scatenare una nuova bufera un altro dettaglio che non è passato inosservato ai componenti dei fandom Sergetti e Perletti. Da un video, infatti, si nota il cellulare di Greta poggiato sul tavolo, sul quale si vede in modo inequivocabile che l’ex tentatrice ha come blocco schermo una sua foto che sarebbe stata scattata nella macchina del papà di Mirko ai tempi della loro relazione. Al riguardo, i ben informati assicurano che questa foto era la preferita dell’imprenditore rietino.