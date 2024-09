Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, è stato oggetto di alcune segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. Qualche fan si dice deluso dal giovane veneto per via di alcuni suoi presunti atteggiamenti ritenuti inopportuni nei confronti della fidanzata Raffaella Scuotto.

Nelle ultime ore, sono arrivate diverse segnalazioni a Deianira Marzano, la quale ha fatto sapere di aver ricevuto diversi messaggi in cui i fan della coppia si lamentano del comportamento dell’ex tronista. Nello specifico, l’esperta di gossip ne ha pubblicata una nella quale una fan si dice delusa da Ephrikian: “Ciao, ti scrivo perché sono delusa da Brando. All’inizio credevo molto in lui, ma ora vedo comportamenti che sembrano mirati solo a ottenere visibilità. Ho ricevuto alcune segnalazioni su di lui, come il fatto che esca con altre persone e non con Raffaella, e questo mi ha fatto cambiare opinione. Mi spiace perché Raffaella sembra davvero una persona buona e innamorata. Vorrei capire meglio la situazione, e credo che tu possa aiutarci a fare chiarezza”.

Subito dopo, Deianira ha condiviso una foto che ritrae Brando a cena con alcune ragazze, a quanto pare sue amiche, con le quali si sarebbe poi recato a Venezia. A far storcere il naso il fatto che lui non abbia documentato la serata sui social. “Sono stati visti attraverso altri profili”, ha fatto sapere la Marzano. Il dettaglio relativo alla mancata condivisione da parte di Brando della serata trascorsa a Venezia ha insospettito e non poco, visto che è solito aggiornare costantemente i suoi follower.

C’è da dire che la vicenda va presa assolutamente con le pinze. Tra l’altro, alcuni giorni fa Ephirikian si è recato a Napoli per fare una sorpresa a Raffaella, e i due hanno trascorso del tempo insieme prima che lui ripartisse per Treviso.

Intanto, c’è anche chi ha chiesto delucidazioni a Lorenzo Pugnaloni, che di recente ha intervistato Ephrikian a Casa Lollo. In quell’occasione, l’ex tronista aveva espresso la volontà di iniziare una convivenza con Raffaella.