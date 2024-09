Nei giorni scorsi, Soleil Sorge è finita al centro di una bufera sui social. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata infatti accusata di essersi comportata in modo scorretto rispondendo su Instagram a una domanda che si era posta da sola con l’obiettivo di sponsorizzare un modello d’occhiali. Un gesto che, secondo alcuni utenti, dimostrerebbe la sua mancanza di trasparenza.

Tutto nasce da alcune stories caricate dall’ex vippona nelle quali rispondeva alle domande dei follower. Una pratica molto diffusa dalle varie influencer, se non fosse che Soleil ha poi postato un video in cui scrollava tutte le domande ricevute, nelle quali cui compariva una che si era posta lei stessa. La domanda era in relazione ad alcuni occhiali che indossava: “L'ho fatto per aiutarvi – ha replicato la Sorge – l'avevo persa e quindi ho deciso di riscrivermela da sola”.

Dopo i numerosi commenti ironici ricevuti in direct, Soleil ha deciso di difendersi pubblicando una story in cui spiega che si è trattato di un equivoco: “Nasce tutto dal fatto che ho pubblicato un box domande. Tra le 30mila domande che mi avete fatto ce n’era qualcuna sugli occhiali e ho voluto condividerla con voi ma non la trovavo più e l’ho riscritta e pubblicata, sperando di aiutarvi. Ingenuamente, proprio perché non ho niente da nascondere, ho anche pubblicato tutte le domande che mi avete fatto. Come per dire che vi avrei risposto in un altro box, come faccio di solito”.

Nelle ultime ore, a non passare inosservata è stata una risposta di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Gf Vip, ad un follower che gli chiedeva la marca dei mocassini che stava indossando. “Non me lo sono scritto da solo”, ha replicato l’ex gieffino. A molti è parsa una frecciatina indirizzata a Soleil Sorge. Voi cosa ne pensate?