Gianluca Benincasa, discusso ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sarebbe stato eliminato da Uomini e Donne durante la registrazione di giovedì 12 settembre. A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni nelle sue consuete anticipazioni, anche se un messaggio dello stesso Benincasa lascerebbe intendere che le cose non starebbero esattamente così. Gianluca era sceso in studio per corteggiare le due nuove troniste, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. “[…] Gianluca Benincasa non c’era, perciò è stato eliminato da entrambe”, ha scritto Pugnaloni.

In seguito diffusione delle anticipazioni delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi, Gianluca Benincasa, tra le sue Instagram stories, ha pubblicato un messaggio che sembrerebbe smentire l’eliminazione da Uomini e Donne” “E’ bello quando chiacchierate ma non sapete un bel nulla”.

Anticipazioni Uomini e Donne

Francesca Sorrentino ha fatto due esterne durante l’ultima settimana, nessuna delle quali è andata in onda. Il motivo è semplice: con la redazione, la tronista ha ammesso di avere trascorsi giorni difficili tra panico e dubbi. In studio, per raccontare il suo stato d’animo, si è sciolta in lacrime: ha spiegato di non sentirsi a suo agio in questo nuovo ruolo e che teme di non risultare adeguata. Ha raccontato di essersi percepita lontana dagli altri tonisti, apparentemente perfettamente calati in questi nuovi panni. Maria De Filippi l’ha invitata a darsi il tempo necessario per conoscere i suoi corteggiatori prima di tirare le somme.

Nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri si è verificato un inatteso ritorno: quello di Mario Cusitore. L’ex corteggiatore di Ida Platano è apparso cambiato ed è stato accolto dagli applausi dei presenti. Perfino Tina Cipollari, con la quale si era confrontato aspramente più volte in passato, sembrerebbe avergli fatto i complimenti per come risulta cambiato rispetto al passato