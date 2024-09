Jessica Morlacchi sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.

Cantante romana, è diventata celebre per aver fatto parte dei Gazosa, band formatasi nel 2000 (nei due anni precedenti si chiamava Eta Beta e poi Zeta Beta) che vince il Festival di Sanremo nel 2001, tra le nuove proposte, con il brano Stai con Me (Forever). Ancora più celebre il singolo successivo www.mipiacitu che diventa un tormentone dell’estate 2001. Scioltosi il gruppo, Jessica continua senza successo la carriera da solista dal 2004. Duetta a Sanremo nel 2005 con Marco Masini, e negli anni successivi partecipa a The Voice of Italy (Team Cocciante) nel 2013 e Ora o Mai Più nel 2019. Quest’ultimo programma aveva proprio l’obiettivo di rilanciare cantanti che avevano conosciuto la celebrità per poi sparire dai radar. I riflettori si riaccendono su di lei dal 2020 al 2023, quando è uno dei cosiddetti “affetti stabili” di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, show quotidiano di Rai 1. Proprio nel corso del programma è protagonista involontaria di un “incidente” che ha portato alla cacciata di Memo Remigi tv pubblica.

Ma che fine hanno fatto gli altri ex componenti dei Gazosa? Valentina Paciotti, Federico Paciotti e Vincenzo Siani, dopo un periodo di pausa dal mondo dello spettacolo si sono riuniti nel 2022 con il singolo L’Italiano, e tutt’ora lavorano come gruppo.