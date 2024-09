Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è di fatto sparito dai radar del piccolo schermo ed è tornato a fare il parrucchiere a Milano, il lavoro che faceva prima di incontrare Belen Rodriguez. L’ex vippone, però, tornerà presto in tv. Ad annunciarlo è stata ieri pomeriggio Nunzia De Girolamo nel corso de La Vita in Diretta. Spinalbese, infatti, sarà tra gli ospiti della prima puntata di Ciao Maschio.

“Sì torneremo presto, Ciao Maschio torna in seconda serata sabato14 settembre. Chi saranno i miei ospiti? Comincerò con Gianluca Semprini, perché veniamo da un’estate insieme per lavoro. Con lui sono stata benissimo e quindi ho pensato che fosse un ottimo maschio per la prima puntata del mio programma. Ma ci saranno altri maschi. Avremo anche Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, che non va in tv da tantissimo tempo e poi Chef Ruben, perché quest’anno pescheremo sempre anche dalla rete ed è lo chef che cucina sui balconi. Si parlerà di fallimenti in amore, nel mondo del lavoro e tanto altro. Poi avremo la domandona: ma il tradimento è un fallimento oppure no? Chi vorrei nella mia trasmissione? Salvo Sottile, tu Alberto sei già venuto. Salvo è un maschio alfa da intervistare”.