Alfred e Anna sono stati tra i protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island.

I due sono fidanzati da un anno e nove mesi, ma la loro relazione ha già subito una pesante battuta d’arresto. Lei, infatti, ha scoperto un tradimento del fidanzato, e sebbene lui abbia confessato tutto, lei non riesce a lasciarlo. A peggiorare le cose, il fatto che il rapporto tra i due sembri sempre più in bilico. “C'è una parte di me che mi porta a stare con lei e un’altra no - ha spiegato Alfred -. Ci sono altre cose, altri messaggi. Non mi sento più libero nell'intimità. Io sono più passionale mentre lei si è irrigidita. Io voglio capire”. Poco dopo la sua confessione, Alfred si scatena subito nel ballo e appare molto complice con la tentatrice Sofia. “Le uniche persone che tengo nella vita sono mia madre e mio fratello”, ha detto lui.

Dopo aver visto il video nel pinnettu, Anna è scoppiata a piangere. “Sei un pagliaccio - ha commentato in lacrime -. Il problema sono io perché durante la relazione ho preso il cellulare. Io con quale coraggio lo devo toccare? Dopo che leggo dei messaggi con altre ragazze. Mi fai schifo. Quando lui esce io vado a dormire quando lui torna a casa. Non mi scrive sempre quando torna. Non mi risponde ai messaggi. Io non ho mai ricevuto un suo messaggio: ‘sei arrivata a casa?’ Forse sbaglio io, non lo capisco. Forse mi ama. Oggi voglio vedere quello che ho sempre immaginato. Non sai neanche chi minc**a è questa”.

Arriva il terzo pinnettu per Anna: un video che mostra il suo fidanzato allenarsi con Sofia. La complicità tra i due è alle stelle. “Sono i dieci secondi prima del devasto”, ha commentato Anna. “Ti prendo a scarpe in faccia, cretino. Ti faccio vedere che ti combino”, ha proseguito.

Durante il primo falò, Filippo Bisciglia ha mostrato ad Anna un altro video nel quale Alfred e Sofia sempre più vicini. “Io ho la black connection, te l'ho detto?”, commenta la tentatrice. Anna scoppia in lacrime per l'ennesima volta. “C'è molto contatto fisico - ha sottolineato -. Io sono venuta qui per capire se il mio ragazzo è quello giusto. Vengo qui e vedo che il mio ragazzo si sta facendo una storia. La mia famiglia lo sta guardando. Mi fa male. Questo è un film”. Bisciglia consegna un altro video a Anna che mostra Alfred ballare con Sofia. I due appaiono molto complici. Il bacio quasi sfiorato tra i due non è sfuggito agli occhi di Anna. “Quanto mancava a un bacio? Mi sto vergognando? Questa persona ci pensa che fino a una settimana fa era a tavola con la mia famiglia? Dopo due anni di tradimenti mi ricorderò di queste cose”, commenta in lacrime.

Intanto, nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena: stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, Alfred sarebbe uscito dal programma proprio insieme alla tentatrice Sofia Cosentini. “Sono felicissimi e super affiatati – ha commentato l’esperto di gossip -. Tradita dunque la sua fidanzata Anna”.