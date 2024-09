La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è giunta nuovamente al capolinea lo scorso 3 agosto, quando entrambi hanno annunciato la rottura (la seconda dopo quella già maturata nel corso dell’edizione 2023 di Temptation Island).

La notizia della fine della relazione tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello ha gettato nello sconforto i numerosissimi fan della coppia, i cosiddetti “Perletti”: alcuni di loro sono addirittura finiti in ospedale, mentre un’altra si è finta la mamma di Mirko e ha contattato una cartomante per scoprire se l’influencer originaria di Angri l’avesse tradito.

Nei giorni scorsi, rispondendo alle curiosità dei follower, Perla aveva spiegato le ragioni della rottura con l'ormai ex fidanzato: “Ci tengo anche a chiarire una cosa molto importante, che la fine della relazione mia e di Mirko, che voi potete pensare che delle persone vicine a me, che siano amiche, famiglia o tante altre persone possano essere il motivo della fine della nostra relazione. Ragazzi, è follia. Veramente follia che si pensa una roba del genere. La relazione tra me e Mirko non è terminata a causa di altre persone ma per una scelta nostra, o per dei motivi o per delle problematiche nostre interne. Non c’entra il lavoro, non c’entrano altre persone, non c’entra nessuno. Non è facile, perché noi comunque veniamo da una situazione abbastanza difficile, quindi cose da affrontare ce ne erano tante nel momento in cui saremmo usciti da quella Casa, e purtroppo delle cose non si sono riuscite ad affrontare e ad andare oltre. Ma io non sono qui a dire tutto perché ci sono delle cose private...”.

Ma c’è anche chi sostiene che il ritorno di fiamma tra l’influencer campana e il ristoratore rietino, che si è concretizzato durante il Grande Fratello, sia frutto di una strategia volta esclusivamente ad ottenere un ritorno in termini economici e di immagine. Tra questi c’è anche il giornalista Ivan Rota, che nella sua rubrica “Periscopio” su Liberoquotidiano.it, ha detto che Mirko e Perla hanno preso in giro tutti: “Mirko Brunetti e Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, hanno preso in giro tutti da Novembre 2023. Hanno organizzato e scelto di ritornare insieme per un breve periodo di tempo solo per un ritorno economico e di immagine. La loro storia si era già definitivamente conclusa a Temptation Island”.