Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di ieri, mercoledì 11 settembre, Myrta Merlino ha mostrato in esclusiva alcune immagini della nuova Casa del Grande Fratello, che ha lasciato la storica location della collinetta di Cinecittà per trasferirsi ai Lumina Studios.

La clip mostra i vari ambienti del loft dove soggiorneranno gli inquilini: salone, cucina e piscina. Myrta ha annunciato che in questa edizione la natura entrerà nella Casa, che è stata progettata secondo dei criteri ecosostenibili: “Finalmente vi possiamo anticipare diverse immagini e svelare come sono questi ambienti. In questi mesi è stato tutto completamente rifatto e sono quasi 1.800 metri quadrati, ogni cosa è stata fatta secondo dei criteri ecosostenibili. la natura è entrata dentro e pare sia una meraviglia. E allora guardiamola”.

Alfonso Signorini sulla nuova edizione: "Rivivere leggerezza e divertimento"

“Voglio dire che i ragazzi non li scelgo io, il cast del GF è il risultato di mesi e mesi di ricerche e di riunioni con il gruppo autorale, è ovvio che poi l'opinione di una persona possa contare più di quella di un'altra, ma è frutto di una scelta democratica. A volte è anche capitato che facessi passare persone che non mi convincevano, altro ho insistito per fare entrare chi non convinceva gli altri. Il cast di quest'anno è forte perché c'è un contrasto, non ci saranno più vip e non vip, non ci sono caste, ci saranno protagonisti con le loro storie e i loro caratteri. C'è un forte gruppo giovane fatto di persone diverse tra loro, si passa dal medico all'idraulico, secondo me sarà un cast divertente. Ecco, il mio obiettivo è di far rivivere quel clima di leggerezza e divertimento che si respirava nelle mie prime edizioni, con Zorzi, la Orlando, la De Blanck, Malgioglio, la Ricciarelli e le Selassié, senza i toni tensivi e cupi che, a volte, si sono respirati nelle ultime edizioni".