Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, fissato per lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Saranno quindici i Vip che abiteranno la nuova Casa degli studi Lumina (clicca QUI per scoprire il cast dei “famosi”), e adesso Davide Maggio ha svelato anche i nomi del cast dei cosiddetti Nip.

Ilaria Clemente, romana, 30 anni. Ha studiato Cyber Security

Yulia Naomi Bruschi, cubana, 26 anni. Ex tentratrice e partecipante di Love Island.

Michael Castorino, varesino, 35 anni. Animatore per bambini.

Luca Giglioli, reggiano, 24 anni. Parrucchiere.

Tommaso Franchi, senese, 24 anni.