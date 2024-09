A circa un anno dalla fine della loro storia d’amore (ampiamente trattata “a puntate” nel salotto di Verissimo), non si arrestano le voci circa un presunto ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ma cosa c’è di vero?

Sui rispettivi profili social non traspare nulla di particolarmente rilevante: entrambi sembrano concentrati sul lavoro: lei ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia e lui è impegnato in giro per Italia e Europa con i suoi dj set. Circa dieci giorni fa, il settimanale Chi li aveva paparazzati in un parco a Milano mentre giocavano con la bimba. “Per il bene della piccola Celine Blue”, si leggeva sulla nota rivista, che parlava anche di “complicità ritrovata” dopo mesi in cui si erano fatti la guerra e dove si erano inserite anche delle frequentazioni.

Di recente, Francesco Vescio, noto al gossip per aver espresso dubbi sulla veridicità del fidanzamento tra Fabio Mascaro e Sara El Moudden, volti della nuova edizione di Temptation Island, ha fatto una rivelazione su Alessandro: “Mi sono arrivati una marea di screen su Basciano che è stato a Mykonos con delle ragazze… Allora, lui è stato con una ragazza che si chiama Noemi, ve lo dico altrimenti non la finite più. E’ stato con questa ragazza, ma sono cose da vacanza, poi è finita lì […] Sono ragazzi single, possono fare quello che vogliono, quindi è inutile che insultate lui o le ragazze. Ora vi sto dicendo la verità, così la finite e chiudete questa storia”.

Tuttavia per Amedeo Venza, esperto di gossip e amico dell’ex coppia, non ci sarebbe nessun movimento in corso: "Nessuna notizia sui Basciagoni è vera. Nessun flirt esterno recente! Niente di niente! Non credete alle chiacchiere”.