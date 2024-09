Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, Federica Petagna si è lamentata dall’eccessiva gelosia nei suoi confronti di Alfonso D’Apice, rivelando che lui non le permetterebbe di indossare costumi a due pezzi.

“Di nascosto per venire qui ho messo in valigia dei costumi che lui non conosce. Dei costumi che lui non amerebbe, che non avrei mai pensato di mettere e che invece adesso metterò. Mi ha sempre fatto comprare dei costumi da nonna e adesso di nascosto li ho presi un po’ diversi. Li ho comprati senza dirgli nulla e li metterò qua per la prima volta. Sono molto diversi a quelli che mi permette di indossare. Ovvio che questi nuovi sono due pezzi, devo prendere finalmente il sole. Non mi sono mai vista con un costume del genere addosso!”.

Alfonso ha guardato il video in cui la fidanzata indossa alcuni dei suoi nuovi costumi e non l’ha presa affatto bene: “Io so che sono geloso. Sono venuto qui per migliorare. Però invece di aiutarmi a cambiare lei provoca. Adesso se ne esce fuori che ha portato i costumi di nascosto. Mi vuole far innervosire. Ha detto ‘ho portato i costumi e lui non lo sa. Io la valigia non l’ho mica controllata, questi costumi non li avevo visti. Lei non mi vuol far migliorare, vuole farmi esaurire. Se i costumi che gli permetto di indossare erano molto differenti da questi? Sì! No vabbè troppo diversi no. Lei non solo sta lì da sola, ma mette pure i costumi in quel modo. Non ne ha bisogno, la guardano anche se mette costumi normali”.

Sui social, però, alcuni utenti hanno scovato alcune foto di Federica e hanno scoperto che in passato la giovane napoletana ha pubblicato diverse foto in bikini.