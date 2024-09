Nella giornata di ieri, Soleil Sorge si è resa protagonista di una gaffe sui social. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, si è fatta da sola una domanda in merito al modello di occhiali indossati alla Mostra del Cinema di Venezia con l'obiettivo di fare un cosiddetto "Supplied".

L’influencer italo-statunitense non ha preso affatto bene l’ironia che si è scatenata sui social nei suoi confronti, e si è resa protagonista di un durissimo sfogo nel quale ha parlato di “ratti usciti dalle fogne”.

Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che in una serie di stories su Instagram ha commentato la “svista” di Soleil e la sua risposta a chi l’aveva attaccata: “Beh stupenda lei. Mostra il suo box di domande e non si accorge di mostrare per sbaglio una domanda che si è fatta da sola. Ovviamente per poter fare un supplied. ‘Si faccia una domanda e si dia una risposta’. Adesso dice ‘grazie per aver fatto più pubblicità agli occhiali di quanta ne volevo fare io’. Il problema per cui molti influencer cadono è esattamente questo. Non hanno capito che la reputazione non si regge sui numeri ma, anzi, cade più facilmente con i grossi numeri. Quindi no, il vecchio detto ‘purché se ne parli’ non è qualcosa di cui rallegrarsi. È un campanello d’allarme”.