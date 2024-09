A quanto pare, Soleil Sorge non ha preso bene gli attacchi ricevuti dopo che ieri sera ha mostrato la carrellata di domande ricevute dai follower, e ha mostrato anche di essersi fatta una domanda da sola in merito al modello di occhiali indossati a Venezia. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato una serie di stories per sfogarsi contro i “ratti” che le hanno fatto notare il suo sbaglio.

Lo sfogo di Soleil Sorge

“L’Italia ha un gravissimo problema, ovvero che è quello di non saper gioire per gli altri e quello di dover uccidere qualunque successo vedano altrove, soprattutto se vedono qualcosa di più bello, intelligente e migliore. […] Schifosi! Nasce tutto dal fatto che ho pubblicato il box domande e fra le trentamila domande che mi avevate fatto ce n’era qualcuna sugli occhiali che volevo condividere con voi per rispondervi, ma non la trovavo più così l’ho riscritta e ripubblicata sperando di aiutarvi. […] Ho sempre lasciato andare i sabotaggi, però no perché è così che casca l’asino e qui che ci ritroviamo in un Paese con un sistema sanitario fallimentare”.