Un ex volto della decima edizione di Temptation Island ha deciso di dedicare del tempo ai suoi follower rispondendo alle loro domande. Stiamo parlando di Alessia Bottiglia, che ha svelato di non essere più in contatto con le ex compagne di avventura.

“Ognuno ha preso la propria strada”, ha detto. Poi, ha parlato del rapporto con Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, tirandole una frecciatina velenosa: “Non sento Perla. Se l’amicizia è vera si vede sempre con il tempo. La persona che ad oggi posso reputare amica usciti da quell’esperienza è Alessia Ligotti. Mi è stata sempre vicina nei momenti no, in realtà ci siamo compensate, ci siamo state tantissimo l’una per l’altra e abbiamo condiviso viaggi, lacrime e gioie.

Lei è davvero una persona pura, buona, e sono felice che abbia trovato una persona che la faccia stare bene perché merita davvero tanto. Le voglio troppo bene”.

Alessia ha anche commentato l’approdo di Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne: “Sì, ho visto Francesca. Sono felicissima per lei. Conoscendola, so che sicuramente farà un bellissimo percorso pulito e pieno di cuore”.