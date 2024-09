Non si arrestano le voci circa un presunto ritorno di fiamma tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. L’ex tentatrice, dopo aver annunciato la rottura con l’imprenditore laziale, nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello, sarebbe stata avvistata ieri pomeriggio a Torino proprio in compagnia dell’ex fidanzato, rientrato da Bali, in Indonesia, dopo una lunga vacanza.

In una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, si parla di un avvistamento dei due ex gieffini a Torino: “Greta e Sergio insieme oggi a Torino. Li ho beccati da Zara. Non ho fatto foto, ma posso dirti che erano insieme prima da Bershka e poi da Zara. Una bambina ha fatto le foto con loro, quindi sicuramente verrà fuori”.

Tuttavia, poche ore dopo, Greta ha smentito, invitando i suoi fan a credere esclusivamente a ciò che esce dalla sua bocca: “Se posso darvi un consiglio, ascoltate solo quello che esce dal mio profilo e dalla mia bocca, non guardate le notizie in giro, non fatevi film, positivi, negativi… Quando devo darvi e mi sentirò di dovervi dare spiegazioni lo farò nel mio profilo a sarò a farlo io, tutto il resto non lo ascoltate. E un altro consiglio: giudicate di meno, perché è veramente brutto leggere alcuni commenti”.

Nella giornata di oggi, però, sono arrivate nuove segnalazioni sul presunto incontro tra Greta e Sergio. “Greta ha messo una foto della colazione e si vede il telefono di Sergio – si legge in un altro messaggio ricevuto dalla Marzano -. In più ieri erano insieme al 100%, si vede nel video che hai messo anche tu dell’intervista di Greta dove si intravede la testa di lui, non si capisce perché giocano a nascondino”.

Deianira ha di fatto confermato l’incontro tra i due: “L’unica cosa che conta per me è avervi fornito l’informazione corretta, e lo sto facendo da giorni”.