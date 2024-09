Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato della sua situazione sentimentale a distanza di circa un anno dalla fine della storia d’amore con Carola Carpanelli. Quest’ultima era stata la sua scelta nel dating show di Maria De Filippi, ma dopo un periodo di frequentazione fuori dal programma la relazione giunse al capolinea.

Durante una diretta su Instagram, l’ingegnere romano ha deciso di rispondere ad alcune domande dei followers e, tra le varie, gli è stato chiesto se avesse approcciato con altre ragazze dopo la rottura con la bionda varesina.

"Questa è una domanda a cui probabilmente non dovrei rispondere ma oggi è domenica, sono contento e quindi voglio darvi questo scoop”, ha esordito Federico rispondendo a una delle domande dei followers. A quanto pare, l’ex tronista avrebbe avuto di recente una breve relazione, ma avrebbe scelto di non comunicarlo sui social per non affrettare i tempi. Scelta che, vista la breve durata della storia, si è poi rivelata opportuna: “Nei mesi scorsi ho avuto una frequentazione, se può ritenersi tale, durata un mesetto e mezzo o due. Poi non è andata, non ci siamo trovati perché probabilmente non eravamo giusti al momento giusto. Motivo per cui adesso sono single e per cui non ho detto nulla in precedenza. Non aveva senso comunicarlo”.

In realtà, Federico avrebbe avuto anche altri flirt, in particolare con una ragazza che avrebbe accompagnato in giro per Roma. “Ti hanno mai detto che sei un’ottima guida su Roma?”, gli hanno chiesto, e lui ha risposto: “In realtà questa è una domanda a trabocchetto ma diciamo che chi ha avuto la fortuna di girare Roma con me si è trovato bene, questo è il lato positivo di girare questa splendida città in compagnia di un romano”.